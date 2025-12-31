38 vedettes qui ont partagé des moments marquants de 2025 avant le début de la nouvelle année

Quelques heures avant le début de la nouvelle année, de nombreuses vedettes ont tenu à partager sur les réseaux sociaux leurs moments les plus marquants de 2025.

Que ce soit un nouveau projet professionnel, un voyage, une nouvelle maison, l’arrivée d’un nouvel enfant et plus encore, vos vedettes préférées ont vécu plusieurs événements marquants lors de la dernière année.

Marina Orsini, Kim Lévesque-Lizotte, Sébastien Benoit, Guillaume Lambert, Bob le Chef, Christophe Dupéré, Mahée Paiement, Ima, Claudia Bouvette, Pierre Hébert, Ludovick Bourdages et plus encore: la liste est vraiment longue!