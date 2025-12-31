Passer au contenu principal
En Vedette

38 vedettes qui ont partagé des moments marquants de 2025 avant le début de la nouvelle année

Quelques heures avant le début de la nouvelle année, de nombreuses vedettes ont tenu à partager sur les réseaux sociaux leurs moments les plus marquants de 2025

Que ce soit un nouveau projet professionnel, un voyage, une nouvelle maison, l’arrivée d’un nouvel enfant et plus encore, vos vedettes préférées ont vécu plusieurs événements marquants lors de la dernière année. 

Marina Orsini, Kim Lévesque-Lizotte, Sébastien Benoit, Guillaume Lambert, Bob le Chef, Christophe Dupéré, Mahée Paiement, Ima, Claudia Bouvette, Pierre Hébert, Ludovick Bourdages et plus encore: la liste est vraiment longue! 

Découvrez juste ici les récapitulatifs de l’année 2025 de vos vedettes préférées

Marina Orsini

Kim Lévesque-Lizotte

Bob le Chef

Pierre Hébert

Christophe Dupéré

Guillaume Lambert

Anaïs Favron

Sébastien Benoit

Ingrid Falaise

Andréanne A. Malette

Abeille Gélinas

Claudia Bouvette

Ima

Mahée Paiement

Charlotte Aubin

Maxence Garneau

Marina Bastarache

Camille Felton

Charlie Lemay-Thivierge

Ludovick Bourdages

Nicholas Lavoie

Gabriel Nadeau-Dubois

Khate Lessard

Solène Lucas

Mia Bleu Voua

Any Candelier

Renaud Blanchet

Karine St-Michel

Florence Belzile

Elisabeth Rioux

Megan Cyr

Nicolas Brunette (Survivor Québec)

Ashly Michaud (Survivor Québec)

Marc-Antoine Delage

Katrine Sansregret

David Beckham

Demi Moore

Gina Rodriguez-LoCicero

