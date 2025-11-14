Millie Bobby Brown remet un journaliste à sa place de la meilleure façon!

L'actrice Millie Bobby Brown a démontré avec aplomb qu'elle n'a rien perdu de sa répartie, en remettant sèchement un journaliste à sa place lors d'un événement qui a eu lieu à Londres ce vendredi.

La star de Stranger Things était de passage au visionnement spécial de la très attendue saison 5, où elle a été confrontée à une situation déplaisante, trop souvent vécue par les femmes sous les projecteurs.