Millie Bobby Brown remet un journaliste à sa place de la meilleure façon!

L'actrice Millie Bobby Brown a démontré avec aplomb qu'elle n'a rien perdu de sa répartie, en remettant sèchement un journaliste à sa place lors d'un événement qui a eu lieu à Londres ce vendredi.
La star de Stranger Things était de passage au visionnement spécial de la très attendue saison 5, où elle a été confrontée à une situation déplaisante, trop souvent vécue par les femmes sous les projecteurs.
Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le tapis rouge, un journaliste lui a lancé la remarque insistante: «Tu devrais sourire».
Loin de se laisser parler ainsi, l'actrice de 21 ans qui incarne l'iconique Eleven dans la série, a répondu du tac au tac avec un simple : «Toi, souris», avant de poursuivre son chemin.
Cet échange, qui a rapidement fait le tour des médias sociaux, met en lumière une réalité irritante pour les femmes dans l'espace public: la demande constante de se montrer souriante et avenante.
Ce type d'injonction est souvent critiqué, parce qu’il est fondé sur le «male gaze» (le regard masculin), qui exige des femmes qu'elles affichent une expression agréable, même en contexte professionnel, pour satisfaire l'œil extérieur.
Par sa réponse concise, Millie Bobby Brown a transformé un moment de tension en un acte d'affirmation, rappelant que les femmes ont le droit d’afficher l’émotion qu’elles ont envie d’afficher, au moment qui leur convient.