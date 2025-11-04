Passer au contenu principal
David Harbour de Stranger Things, ex époux de Lily Allen, serait accusé de harcèlement

Selon certains médias, David Harbour, vedette de Stranger Things, aurait été ciblé par des allégations d’harcèlement formulées par sa co-vedette Millie Bobby Brown.

Ces informations ont circulé dans les derniers jours, mais n’ont pas été confirmées officiellement pour le moment.

© Shane Anthony Sinclair/Getty Images

L’ancien compagnon de Lily Allen se retrouve sous les projecteurs à l’approche de la sortie de la cinquième saison de la série.

De son côté, l’autrice-compositrice a évoqué leur relation dans son plus récent album, West End Girl, abordant notamment l’infidélité de son ex, la dynamique de leur mariage ouvert ainsi que la jalousie de son ancien partenaire.

© Jeff Moore - PA Images/Getty Images

Puis, le 1er novembre, le Daily Mail a publié un article révélant qu’une plainte pour «harcèlement et intimidation» aurait été déposée par Millie Bobby Brown.

Rappelons que l’actrice de 21 ans incarne Eleven, personnage principal de Stranger Things, tandis que David Harbour y tient le rôle de son père adoptif, Jim Hopper.

© Roy Rochlin/Getty Images

