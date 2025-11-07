Après les rumeurs de harcèlement, Millie Bobby Brown et David Harbour foulent le tapis rouge ensemble

Une apparition après des rumeurs insistantes

C’est que plus tôt cette semaine, les rumeurs s’emballaient. On apprenait effectivement que l’interprète de Jim Hopper serait la cible d’allégations de harcèlement et d’intimidation de la part de celle qui joue Eleven (Onze).

D’ailleurs, bien que ces informations aient été relayées par certains médias, notamment le Daily Mail qui a mentionné une plainte déposée le 1er novembre, les allégations n'ont pas été confirmées officiellement à ce jour.

Donc inutile de vous dire que tous les yeux étaient rivés sur les deux acteurs, jeudi soir, lorsqu’ils sont débarqués sur le tapis rouge du TCL Chinese 6 Theatre, en Californie.

Et surprise: ce sont deux collègues visiblement complices et heureux qui ont posé devant les caméras, souriant ensemble et partageant quelques fous rires.