Après les rumeurs de harcèlement, Millie Bobby Brown et David Harbour foulent le tapis rouge ensemble

Millie Bobby Brown et David Harbour, les costars de Stranger Things ont surpris les fans et les médias en se présentant bras dessus, bras dessous à la première mondiale de la 5e saison de la populaire série.
C’est que plus tôt cette semaine, les rumeurs s’emballaient. On apprenait effectivement que l’interprète de Jim Hopper serait la cible d’allégations de harcèlement et d’intimidation de la part de celle qui joue Eleven (Onze).
D’ailleurs, bien que ces informations aient été relayées par certains médias, notamment le Daily Mail qui a mentionné une plainte déposée le 1er novembre, les allégations n'ont pas été confirmées officiellement à ce jour.
Donc inutile de vous dire que tous les yeux étaient rivés sur les deux acteurs, jeudi soir, lorsqu’ils sont débarqués sur le tapis rouge du TCL Chinese 6 Theatre, en Californie.
Et surprise: ce sont deux collègues visiblement complices et heureux qui ont posé devant les caméras, souriant ensemble et partageant quelques fous rires.
Évidemment qu’on ne connait pas les tenants et aboutissants de leur relation et ces photos ne veulent pas dire que quand les caméras sont loin, tout est rose. Mais ça a certainement atténué d’un cran les rumeurs qui circulaient sur eux.
