Millie Bobby Brown et son mari ont adopté une petite fille

Début du contenu principal.
Millie Bobby Brown et son mari Jake Bongiovi ont fait une annonce qui a touché le web: ils sont officiellement parents.
Le couple a accueilli son premier enfant par l'entremise d'une adoption, une nouvelle partagée sur le compte Instagram de l'actrice.
Dans un message sincère, la star de Stranger Things a révélé : «Cet été, nous avons accueilli notre adorable petite fille grâce à l'adoption. Nous sommes plus qu'excités d'entamer ce nouveau chapitre de parentalité en toute paix et en toute intimité.»
Elle a terminé sa publication en toute simplicité : «Et puis tout à coup, ils étaient 3. Amour, Millie et Jake Bongiovi.»
Cette étape s'inscrit dans un désir de longue date pour la jeune femme, qui avait déjà abordé l'idée d'une famille dans le balado Smartless en mars dernier.
Millie Bobby Brown y avait notamment confié qu'elle ne voyait aucune différence entre avoir un enfant biologique et l'adoption, elle qui avait ajouté qu’elle avait l’intention d’avoir plusieurs enfants.
Le couple a célébré son mariage en mai dernier après trois ans de vie commune.
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents!
Vous aimerez aussi: