Mike Gauthier en pause forcée, voici pourquoi

Depuis cinq ans, Mike Gauthier, alias Stéréo Mike, est une voix familière de la station Énergie 94.3 chaque fin de semaine et durant l’été!

Toujours fidèle au micro, il doit toutefois mettre sa passion sur pause pour des raisons de santé...

Dans un message touchant publié sur Instagram, l’animateur a annoncé qu’il devra s’absenter pour les deux prochains mois afin de subir une chirurgie cardiaque et d’entamer une période de convalescence essentielle.