Mike Gauthier en pause forcée, voici pourquoi

Depuis cinq ans, Mike Gauthier, alias Stéréo Mike, est une voix familière de la station Énergie 94.3 chaque fin de semaine et durant l’été!
Toujours fidèle au micro, il doit toutefois mettre sa passion sur pause pour des raisons de santé...
Dans un message touchant publié sur Instagram, l’animateur a annoncé qu’il devra s’absenter pour les deux prochains mois afin de subir une chirurgie cardiaque et d’entamer une période de convalescence essentielle.
« Je serai hors des ondes et des réseaux sociaux le temps de me remettre sur pied », écrit-il.
Durant son absence, c’est Chéli, son ex-collègue de Musique Plus, qui prendra le relais au micro. Une façon rassurante d’assurer la continuité tout en laissant à Mike le temps nécessaire pour sa guérison!
L’animateur compte bien retrouver son public en novembre, moment où il entamera sa 45e saison de radio. Une longévité réellement impressionnante qui témoigne de sa passion pour les ondes et son lien privilégié avec les auditeurs!
Mike a tenu à remercier son public pour le soutien et les encouragements reçus, promettant de revenir en force après cette pause forcée!
On lui souhaite un prompt rétablissement et un retour en pleine forme derrière le micro cet automne!
