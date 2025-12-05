Michel Charette et Marcel Leboeuf seront de retour sur scène ensemble

Bonne nouvelle pour les spectateurs et spectatrices qui ont aimé voir les différentes adaptations de Ladies Night au cours des 25 dernières années: le spectacle sera de retour en 2026 avec une nouvelle distribution.

On retrouvera tout de même des vétérans du spectacle: François Chénier, Michel Charette et Marcel Leboeuf.

Pierre-Paul Alain, Lyndz Dantiste et Frédérike Bédard s’ajoutent à la distribution du populaire spectacle. Cette dernière aura la chance de jouer la propriétaire du club La Caresse.