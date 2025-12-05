Michel Charette et Marcel Leboeuf seront de retour sur scène ensemble

Début du contenu principal.
Bonne nouvelle pour les spectateurs et spectatrices qui ont aimé voir les différentes adaptations de Ladies Night au cours des 25 dernières années: le spectacle sera de retour en 2026 avec une nouvelle distribution.
On retrouvera tout de même des vétérans du spectacle: François Chénier, Michel Charette et Marcel Leboeuf.
Pierre-Paul Alain, Lyndz Dantiste et Frédérike Bédard s’ajoutent à la distribution du populaire spectacle. Cette dernière aura la chance de jouer la propriétaire du club La Caresse.
Voici une photo prise lors du dévoilement de la distribution:
Cette fois-ci, Michel Charette et François Chénier signent la traduction, l’adaptation et la mise en scène de Ladies Night. Ils auront aussi la chance de remonter sur scène avec Marcel Leboeuf, leur complice depuis toujours.
«Pourquoi reprendre Ladies Night: parce que cette histoire est intemporelle, vivante, rassembleuse, touchante et surtout délirante! Le plaisir que ce show nous a procuré pendant près de 800 représentations est remonté intensément en travaillant à la nouvelle adaptation. La gang, l’histoire, la scène et surtout les rires du public ont fait en sorte que c’était pour nous une évidence de refaire ce spectacle!», ont déclaré Michel Charette et François Chénier dans un communiqué de presse.
Rappelons que François Chénier, Michel Charette et Marcel Leboeuf font partie de la distribution originale du spectacle.
La tournée de spectacles de Ladies Night commencera dès l’été 2026 et se déplacera dans les quatre coins de la province: Montréal, Laval, Terrebonne, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Québec, Gatineau et plus encore.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Ladies Night.
