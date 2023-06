Merveilleuse nouvelle pour le chanteur Matt Lang!

En plus de ces distinctions remarquables, Matt Lang a également partagé ses projets à venir, annonçant la sortie de son nouvel album de reprises intitulé Moonlight Sessions qui sera disponible dès le 16 juin. Parallèlement à cette sortie, il lancera son propre rhum Moonlight, fruit d'une collaboration avec Harricana Aventures et les Spiritueux Alpha Tango en Abitibi.



Matt Lang et ses musiciens se sont réunis au Studio Planet à Montréal pour arranger et enregistrer 8 classiques du country américain à leur manière et nous présentent un album de 8 chansons intitulé Moonlight Sessions. À la fois vintage et moderne, en passant par de grands succès de Garth Brooks, Hank Williams, Travis Tritt et Dwight Yoakam à des reprises un peu plus contemporaines de Brett Eldredge et Montgomery Gentry, les Moonlight Sessions nous transportent des années 40 aux années 2000 avec un country festif intemporel.