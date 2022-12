Mélissa Bédard nous fait découvrir son salon lumineux avec cette vidéo adorable de sa fille!

Mélissa Bédard nous a fait visiter son salon lumineux grâce à une vidéo complètement adorable de sa fille.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est dans son nouveau décor que sa plus jeune s’est effectivement lancée dans une danse sur la pièce C’est la vie de Khaled de façon libre et douce!

On a donc en même temps été témoin de ce morceau du quotidien de maman de la comédienne et chanteuse, et en même temps vu son salon inondé par le soleil. Le plancher de bois franc foncé, son décor aux airs gipsy dans les tons de blanc : tout y est pour un look actuel et chaleureux!

Mélissa Bédard nous invite plus intensément dans ses rénovations à travers l’émission Ma première maison diffusée à Canal vie et c’est génial de pouvoir ainsi la suivre dans ce grand projet!