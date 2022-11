Mélissa Bédard se confie à coeur ouvert sur les difficultés scolaires de ses filles

« Je suis une fille très ouverte, j’aime partager les réussites, mais aussi les moments de la vie plus difficile. Comme ça, je me sens moin seule. J’ai deux amours qui ont un TDA avec dyslexie, dyscalculie et dysorthographie. Ayant moi-même eu un parcours scolaire très difficile, je me doute que je suis à l'origine de ce gène. Et ça ça me fait mal. On veut tous que nos enfants réussissent. On imagine toujours le parcours parfait, le meilleur avenir et je sais qu’avec du travail elles y arriveront. Je crois en elles plus gros que la Terre, mais maudit qu’elles doivent travailler fort... vraiment très très fort. Nous aussi, à la maison, on travaille très fort entre les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous chez le travailleur social, les rendez-vous avec la psychologue... Des rendez-vous, des rendez-vous et toujours des rendez-vous. Par-dessus tout, la culpabilité de partir travailler et de manquer une soirée d'exercices de leurs "mots étiquettes" pour l'école. Parfois je me dis que s'il y avait une école où la gentillesse, le courage, l’amour, la détermination et la persévérance pouvaient être notés, elles auraient toujours 100%, car elle sont beaucoup plus qu’une simple note »

La dernière phrase résume le tout à merveille! On l'aime tellement.

Une personnalité humaine et sincère qu'on adore suivre sur les réseaux sociaux.