Mélissa Bédard nous donne des frissons avec ce message publié pour sa mère

« Salut maman,



Je viens de vivre les trois plus gros shows de ma vie. Papa et Suzanne étaient là, un peu plus haut dans la salle, pour me regarder accomplir ce rêve. C’était grandiose. Tu te souviens quand j’étais petite, vous vouliez que je m’identifie à madame Kim. Elle avait la voix, le charisme, mais surtout ce côté famille et accessible… Imagine le visage de papa quand il m’a vue à côté de cette grande, j’aurais voulu que tu sois là. Me voir, nous voir, deux grandes femmes noires debout devant ce majestueux orchestre guidé par un génie. Le temps s’est arrêté à ce moment. Je me suis dit « nous avons plus rien à prouver, nous avons tout donné et ma plus grande fierté était de voir les yeux de papa. Je le voyais dans la foule! Je n’ai plus rien à prouver, je vois mon père heureux. Merci de m’avoir permis de vivre ces moments. @orchestre_metropolitain@karmah65 @nezetseguin @taureybutler trio jazz »

Kim Richardson a également réagi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, où elle se dit «extrêmement reconnaissante» d'avoir pu participer à ce spectacle grandiose.