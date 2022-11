Incroyable reprise improvisée pour Mélissa Bédard et cette ancienne de Star Académie

Mélissa Bédard et Andee, une belle histoire d'amitié



C’est beau de les voir réunies à nouveau comme ça, elles qui ont été découvertes en même temps à Star Académie, en 2012. À l’époque, on connaissait Andee sous le nom d’Andrée-Anne Leclerc.

Les jeunes femmes ne semblent pas s’être perdues de vue depuis, elles qui travailleraient même ensemble, si on se fie à la story de Mélissa Bédard où on la voit accompagnée d'Andee en studio!

On n’a pas eu plus de détails sur le projet pour lequel elles travaillaient, mais peut-être est-ce l’album que Mélissa Bédard enregistre présentement? On aura certainement plus de détails très bientôt.

