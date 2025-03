À l’aube d’accoucher, Mélissa Bédard dévoile son ventre arrondi: «j’aime tout de ma vie»

Sur les clichés, on voit Mélissa souriante, vêtue d’une magnifique robe blanche. Dans un décor épuré, elle pose la main sur son ventre arrondi.

Pour accompagner les photos, elle écrit : «11 jours pour une dernière fois, je sentirai des petits coups de pied, la sensation d’être deux et ce pouvoir incroyable de me sentir à ma place ! J’aime tout de ma vie. Mon rôle numéro 1 est d’être la maman de bientôt 4 magnifiques enfants. Ils m’apportent beaucoup plus que je ne pourrais leur apporter.»

Dans le même message, elle souligne l’importance qu'a pour elle son amoureux ainsi que la confiance et l'amour qui lui porte au quotien.