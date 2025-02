Mélanie Maynard était très bien accompagnée en ce soir de première

Rosalie Bonenfant est très présente dans nos télévisions

Rosalie est actuellement très présente à l’écran. En plus d'animer, Deux hommes en or et Rosalie, en compagnie de Jean-Philippe Wauthier et Ricardo, elle joue dans la populaire série Indéfendable.

Elle y joue Patricia Novak, une femme qui part en guerre contre sa sœur et qui se retrouve avec une plainte au criminel. Elle doit donc se tourner vers le cabinet de Lapointe-Macdonald et Nolin pour la représenter.