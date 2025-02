Mondes disparus: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la grande première immersive!

Mondes disparus: Une immersion grandiose à travers le temps

Après le succès de L’Horizon de Khéops, qui avait attiré plus de 250 000 visiteurs, le Studio PHI revient en force avec une nouvelle immersion en réalité virtuelle. Mondes Disparus nous plonge dans un voyage à travers les grandes époques géologiques, mettant en vedette plus de 120 espèces animales, dont des dinosaures et créatures sous-marines, ainsi qu'une centaine de végétaux.

Accompagnés d’une guide virtuelle, la chercheuse Charlie, et de son petit robot Darwin, vous explorerez les moments-clés de l’histoire du vivant. Vous remonterez aux premières traces de vie de l’Archéen (-3,5 milliards d’années), assisterez à l’essor de la vie animale au Cambrien (-520 millions d’années) et croiserez les gigantesques dinosaures du Crétacé (-67 millions d’années). Et pourquoi pas oser un face-à-face avec un tyrannosaure?