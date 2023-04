Mélanie Maynard se confie: «Je pensais ne plus jamais être capable de faire de la télé»

«J’ai vraiment fait un pacte avec la vie de ne plus jamais accepter un contrat qui me stresse. […] J’ai fait des crises de panique, je pensais ne plus jamais être capable de faire de la télé. Être en coulisses, en petite boule, et faire venir l’ambulance mais au fond c’était une crise de panique… Mais j’ai tout réglé ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit "Plus jamais!" […] Mon inconscient me punissait avec des maux physiques.»

Mélanie Maynard a expliqué qu'elle avait un sentiment d'imposteur et avait l'impression qu'elle ne méritait pas ce qui lui arrivait. C'est ce qui la rendait si anxieuse. La star s'est sortie de cette période grâce à l'hypnose.

Aujourd'hui, mis à part le bien-être de ses enfants, plus rien n'est grave, affirme-t-elle. L'animatrice et comédienne aborde son métier de manière différente et ne se met plus autant de pression sur les épaules.