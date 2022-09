Mélanie Maynard émue de voir son fils réaliser un grand rêve

« Petit débordement émotif hier quand j’ai vu fiston réaliser son rêve de chanter en public, devant sûrement quelques centaine de milliers de personnes en plus! Wow, avec une telle conviction en plus!

Les genoux ont beaux parfois encore me plier devant certaines idoles de jeunesse, je ne pourrai jamais être aussi groupie et chavirée que lorsqu’il s’agit de mes propres enfants. Fonce mon beau Louis-Thomas, L’avenir t’appartient,vis tes rêves et tu as le droit de les réaliser, tous. Je t’aime tant! Vous dire comme il avait les yeux brillants de se retrouver près des @foukizay, @mariemaireal ou @claudiabouvette , c’était magnifique à voir! ❤️❤️



Et merci encore @endirectdelunivers , c’est fou comme vous arrivez toujours à toucher directement dans le mille et dans le mou! Là, où se trouve le vrai sens du vrai et du beau. »

Quel bel hommage! On est tellement fier de lui!