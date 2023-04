Mélanie Maynard revient sur son «accident de travail» à Ça finit bien la semaine

Mélanie Maynard a rassuré ses fans après un petit accident de travail, ce jeudi, sur les réseaux sociaux!

L’animatrice a donné des nouvelles après avoir eu une ecchymose sur les lèvres en essayant un gadget pour repulper la bouche sur le plateau de Ça finit bien la semaine. Il s'est avéré que cette petite machine vendue sur Amazon n'a pas bien fonctionné.

Dans une publication sur Instagram, la vedette nous assure qu'elle va mieux et que la blessure est presque disparue, et nous montre que l'équipe de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil lui a envoyé une belle attention :