«C'est super violent de recevoir ce genre de message»: Mélanie Maynard reçoit une vague de solidarité

Sous la publication, on a ensuite pu lire plusieurs messages de ses collègues, artiste et fans, lui apportant leur soutien et témoignant de leur indigration. Du lot, mentionnons Varda Étienne, qui a souligné ceci: «merci de dévoiler son identité, ce genre de spécimens doivent être exposés!»

Voici la publication de Mélanie Maynard en question (à noter que la photo reçue a été censurée, mais qu'elle peut tout de même être troublante):