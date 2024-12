Ce comédien que vous aimez débarque dans Indéfendable cette semaine!

Une alerte Amber et une nouvelle intrigue familiale

Simultanément, une nouvelle histoire bouleversante prend place. Un père, interprété par le talentueux Maxime de Cotret, se rend à la garderie pour récupérer sa fille au début de sa semaine de garde. Or, il apprend que la petite est déjà partie avec sa mère. Ce qui semblait être un simple malentendu se transforme rapidement en une situation dramatique: une alerte Amber est déclenchée.

Maxime de Cotret, connu pour ses rôles dans 5e rang, Bellefleur et Doute raisonnable, ajoute une autre corde à son arc en incarnant ce père désemparé.



Dans ce récit, Isabelle Giroux et Florence Mais complètent la distribution en prêtant leurs traits à la mère et à la fille. L’histoire prend une tournure intrigante lorsque la mère se tourne vers le Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin pour demander de l’aide juridique. Accueillie par Me Lapointe, elle dévoile une version des événements qui soulève des doutes.