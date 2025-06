Maude Bilodeau d'OD Mexique est en couple

Tout le monde voulait savoir: est-ce que Maude et Mamadou sont (encore) ensemble? Les deux ont mis fin aux spéculations une fois pour toutes!

Mamadou, qui est d’ailleurs au cœur de la campagne publicitaire du shampoing sec aux côtés de Catherine Fidiadis, a été très clair: entre lui et Maude, c’est bel et bien terminé (et entre Catherine F. et lui aussi!). Il précise même avec humour qu’il est actuellement «en relation avec Dieu».

De son côté, Maude Bilodeau a répondu sans détour à la fameuse question de Rémi: «Non je ne suis pas libre et ça n’a aucun lien avec la p***** de vidéo qu’il y a en ligne.» Voilà qui est dit! Elle ajoute également que les rumeurs entourant Mamadou sont complètement fausses. Leur relation actuelle est purement amicale et elle insiste: «Je vois quelqu’un d’autre et ce n’est pas cette personne. C’est une nouvelle personne complètement.»