Grand Prix: Voyez les vedettes sur le tapis rouge de la soirée Maison SI!

Quand la Formule 1 fait vibrer Montréal, c’est toute la ville qui s’emballe et pas seulement autour du circuit! Le Grand Prix du Canada transforme la métropole en véritable terrain de jeu où moteurs rugissent, coupes de champagne s’entrechoquent et soirées VIP s’enchaînent jusqu’au bout de la nuit!

Et cette année, un événement s’est particulièrement démarqué par son audace et son éclat: Maison SI, la célébration chic et survoltée signée Sports Illustrated, qui a littéralement électrisé la Gare Windsor, rebaptisée La Station, le temps d’un week-end inoubliable!