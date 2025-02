Maude d'OD Mexique brise le silence sur sa rupture avec Mamadou

«Je ne voulais pas l’adresser, mais là, j’ai trop de questions suite à la story de Mam (…) effectivement, on n’est plus ensemble. C’est des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie et c’est bien correct, il faut l’accepter. Moi, je ne voulais pas l’adresser, je ne voyais pas vraiment le point dans tout ça, de venir s’expliquer sur les réseaux. Mais, en lisant la story de Mam (…) j’ai réalisé qu’il avait raison. En allant à OD, on signe un peu, de manière non écrite, le fait de laisser aller notre intimité, à se laisser scruter par le public et tout!», a-t-elle déclaré.

Maude a également tenu à souligner qu’elle n’éprouvait aucune rancœur envers Mamadou et qu’elle garde de bons souvenirs de leur relation.

«J’ai eu tort et je vous dois une explication (…) ça n’a seulement pas fonctionné. On aura essayé, on y aura mis des efforts et c’est des choses qui arrivent, donc ce n’est pas grave. (…) les mots pèsent beaucoup et ça blesse aussi souvent (…)», a-t-elle ajouté, tout en appelant à la bienveillance sur les réseaux sociaux.