Mathieu Roy de Salut Bonjour nous présente son adorable fille sur le tapis rouge

Les Boys sur scène: une adaptation réussie!

Présentée jusqu’au 10 août à Terrebonne, la pièce Les Boys, le spectacle est une adaptation théâtrale signée Guillaume Corbeil et Marc St-Martin, inspirée de l’œuvre originale de Louis Saia. On y retrouve l’histoire de Stan, un propriétaire de brasserie et entraîneur de hockey amateur, qui se retrouve criblé de dettes après une partie de poker contre Méo. Le règlement? Une partie de hockey à quitte ou double, avec la brasserie en jeu…

Dans le rôle de Stan, on retrouve Emmanuel Bilodeau, qui surprend avec un tout nouveau look spécialement pour le spectacle.

Après Terrebonne, Les Boys, le spectacle partira en tournée à travers le Québec dès 2026. Parmi les villes confirmées: Québec, Saguenay, Sept-Îles, Rimouski et Rivière-du-Loup.

