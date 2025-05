Martin Matte change de look et il ne passe pas inaperçu!

Oui, vous avez bien vu! Martin Matte ne passe jamais inaperçu, mais cette fois, ce n’est pas pour une blague ou un sketch… c’est pour sa nouvelle tête!

L’humoriste et comédien bien connu a surpris tout le monde jeudi dernier, sur le tapis rouge de Deux femmes en or, en affichant un look capillaire plutôt inattendu!

Finitooo le coco bien rasé et la barbe fournie qu’on lui connaît depuis des années! Martin s’est laissé pousser les cheveux - il arbore maintenant une élégante couronne poivre et sel... et il a rasé sa barbe. Un vrai vent de fraîcheur!