Martin Matte et Laurence Leboeuf: les amoureux foulent le tapis rouge pour une grande occasion

Martin Matte et Laurence Leboeuf étaient magnifiques sur le tapis rouge de la première du film très attendu, Deux femmes en or.

Le couple n'a pas pris la pose ensemble, mais Laurence était très bien entourée de la de sa collègue du film, Karine Gonthier-Hyndman et Chloé Robichaud, la réalisatrice du film.

Laurence a attiré tous les regards avec un look à la fois audacieux et raffiné. Elle portait une robe longue chocolat semi-transparente, aux fines bretelles et à grande l’encolure, qui laissait subtilement deviner sa silouhette. La jupe fluide, vaporeuse et légèrement brillante au bas, ajoutait une touche de mouvement et d’élégance à l’ensemble.