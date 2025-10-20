Avec émotion, Lise Dion lance: «je veux pas m’en aller»

Début du contenu principal.
Lise Dion était sur le plateau de Pour une fois, à Télé-Québec samedi dernier. Pendant 60 minutes, Megan Brouillard, Valérie Chevalier, José Gaudet, ainsi que Shirley Théroux ont choisi de questionner l’artiste. C’est d’ailleurs avec cette dernière que l’humoriste a dévoilé sa peur de mourir. Voyez l’extrait émouvant plus bas.
Depuis son malaise cardiaque en 2023, la populaire humoriste a dû mettre un terme à sa carrière: «J’ai peur du temps qu’il reste», dit-elle sur le fauteuil de l'émission. Elle ajoute: «J’ai peur que ça revienne, j’ai peur de m’en aller», explique-t-elle avec beaucoup d’émotions. C’est alors que Shirley Théroux tente de rassurer la légende de l’humour en avançant: «Tu ne t’en iras pas.» Revoyez le touchant extrait ci-dessous.
On a tous une vision différente de la mort. José Gaudet était aussi de passage sur le plateau pour questionner son amie. Pendant qu’il écoutait l’échange de Lise et de Shirley, il a voulu réagir: «C’est intéressant ce qu’elle dit: ‘’Je ne veux pas partir’’», affirme José. Il mentionne que, pour sa part, ce n’est pas la peur de mourir qui l’habite, mais la peur de souffrir. Comme quoi, nous avons tous une notre propre vision sur le sujet.
En outre, pendant l'entretien, Lise Dion a abordé entre autres son rapport avec l’argent, sa relation avec sa mère et ses numéros marquants en carrière. Vous pouvez rattraper l’intégralité de l’entrevue en ligne.
