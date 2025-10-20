Avec émotion, Lise Dion lance: «je veux pas m’en aller»

On a tous une vision différente de la mort. José Gaudet était aussi de passage sur le plateau pour questionner son amie. Pendant qu’il écoutait l’échange de Lise et de Shirley, il a voulu réagir: «C’est intéressant ce qu’elle dit: ‘’Je ne veux pas partir’’», affirme José. Il mentionne que, pour sa part, ce n’est pas la peur de mourir qui l’habite, mais la peur de souffrir. Comme quoi, nous avons tous une notre propre vision sur le sujet.