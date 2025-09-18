Maripier Morin se tord de rire devant son fils Henri, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Maripier Morin nous a fait pouffer de rire en partageant un moment complètement adorable avec son plus jeune, Henri.
C’est dans un extrait déposé sur son compte Instagram que l’animatrice d’OD Tentations au soleil a effectivement montré cette drôle d’idée de son garçon qui lui a causé un fou rire incontrôlable, et avec raison.
Collé contre elle alors qu’elle préparait à manger (les mamans reconnaîtront cette tendance des enfants), il a décidé que ce serait très drôle de coller la bouche derrière son genou et de faire des bruits de pet.
Infatigable, il a donc offert un concert baveux à sa maman qui elle, était crampée de la scène.
Voyez le tout dans la vidéo ci-dessous, en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de l’image.
C’est tellement charmant de voir Maripier Morin et ses enfants interagir dans leur quotidien, ne serait-ce qu’à travers de petites bribes comme celle-ci.
Rappelons que c’est en 2026 qu’on pourra s’immiscer dans leur vie et plus particulièrement dans leurs rénovations grâce à leur émission de réno Les Morin-Perras sous le même toit.