Maripier Morin et sa mère brillent sous les projecteurs

Puis, Maripier Morin a montré sa mère, Marie-Claude Fortin, posant fièrement, magnifique. Sur l’image, on retrouve le sac Raphaël, créée en partenariat avec Bugatti en l’honneur du frère de Maripier Morin.

Les tons naturels de terre, de crème et de kaki sont à l’honneur sur cette image superbe de la maman au regard profond.

Maripier Morin a aussi dévoilé son look extra construit par Bon Temps ainsi que sa mise en beauté signée par son coiffeur Marcus Villeneuve et sa maquilleuse Virginie Vandelac. Coup de cœur pour un des styles tout en transparence qui encore une fois se trouve dans la vidéo plus haut.