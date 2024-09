Maripier Morin revient sur le départ de son frère: «ç'a été l'horreur»

Le 5 juillet, elle donna naissance à un enfant. Deux jours plus tard, elle souffla une nouvelle bougie sur son gâteau d’anniversaire. Et le lendemain, elle invita ses frères, Mathieu et Raphaël, à être les deux parrains de son fils, Henri.

Elle a confié :«Et le 9 au matin, on a appris que mon petit frère s'était enlevé la vie, pis ç'a été l'horreur. Pis la un moment donné, je me suis comme refermée, parce que c'était trop, c'est comme si le corps vit un espèce de shoutdowm.»