Mario Pelchat célèbre ses 30 ans de mariage avec 1001 photos

Mario Pelchat et son épouse, Claire, fêtent aujourd'hui leur 30e anniversaire de mariage!

Afin de souligner leurs noces de perle, le chanteur a publié des tonnes de photos d'eux sur Facebook.

Dans un touchant montage, on peut voir les tourtereaux lors de leurs débuts ensemble, des photos de leur mariage, des selfies plus récents... et chaque image illustre leur grande complicité!

Voici le collage partagé par Mario Pelchat sur Facebook afin de célébrer ses 30 ans de vie commune avec sa belle Claire: