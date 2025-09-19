Marina Orsini découvre son premier vinyle, voyez sa réaction

Début du contenu principal.
Marina Orsini a réservé une belle surprise à ses fans.
Après le lancement de son album Reconstruire les saisons, elle annonce maintenant sa sortie en version vinyle.
À quelques semaines de son départ en tournée, la chanteuse et animatrice a voulu offrir ce cadeau spécial à son public.
Marina a choisi de filmer sa réaction lorsqu’elle a découvert son vinyle, et la fébrilité est palpable.
On ressent toute son émotion en la voyant tenir son album en grand format pour la première fois. En ouvrant la boîte, la chanteuse s’exclame simplement: «C’est beau!»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo.
Marina Orsini partira en tournée dès le 6 novembre 2025 au Gesù de Montréal pour sa première médiatique. Elle sera ensuite à Victoriaville le 9 novembre, à Québec le 11 novembre, à Chicoutimi le 15 novembre et à Gatineau le 25 novembre. Pour la liste complète des dates et des villes, visitez le site web de l’artiste.