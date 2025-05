Voyez les premières images de Marilyn Castonguay en effroyable sorcière

Ma belle-mère est une sorcière: le tournage est terminé

Le tournage de ce nouveau film des Contes pour tous s'est déroulé à Montréal ce printemps.

Dans Ma belle-mère est une sorcière, on suivra Margot, une préadolescente débrouillarde qui, après la séparation de ses parents, tente coûte que coûte de recoller les morceaux de sa famille. Mais un jour, tout bascule: une inconnue s’installe chez elle… et elle est convaincue que cette nouvelle belle-mère est une véritable sorcière! Pour la jeune Margot, le doute n’est plus permis: il faut sauver son père de ce mystérieux sortilège.

À voir au cinéma l'automne prochain.