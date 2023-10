Crave annonce une nouvelle série mettant en vedette Marc-André Grondin

La série BELLEFLEUR nous emmène dans la vie de Nicolas (Guillaume Laurin), un homme privé de son rôle de beau-père à la suite d'une rupture. Cherchant refuge dans son village natal, il renoue avec son frère Maxime (Maxime De Cotret) et ses amis de jeunesse, dont Yann (Marc-André Grondin), Minh (Jean Bui) et Alex (Guillaume Cyr). Cette bande d'amis va naviguer ensemble dans cette nouvelle étape de la vie, où la paternité est mise en veille. Entouré de proches tels que Raphaëlle (Sarah-Maude Beauchesne), Claudie (Sarah-Jeanne Labrosse), Marie (Marilyn Castonguay), Sabrina (Nathalie Doummar), Mia (Florence Blain Mbaye), et Ariane (Charlotte Aubin), Nicolas découvre l'écoute et le réconfort nécessaires pour amorcer le prochain chapitre de son existence.