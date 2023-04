Excellente nouvelle pour Mariloup Wolfe et son équipe de Coeur de Slush

En plus de dévoiler l'affiche aujourd'hui, la production de Coeur de slush annonce une belle nouvelle : le roman best-seller de Sarah-Maude Beauchesne sera réédité spécialement pour la sortie du film au cinéma!

Voici le petit mot de l'équipe annonçant l'arrivée de cette nouvelle version du livre en librairie :

« On vous dévoile enfin l'affiche officielle de l'adaptation cinématographique de Coeur de Slush, réalisée par Mariloup Wolfe et produite par Christian Larouche, qui sera à l’affiche le 16 juin prochain 🍿

Et en plus… on est hyper fébriles de vous annoncer la sortie d'une édition DE LUXE du roman original de Sarah-Maude Beauchesne, qui contient des extraits du scénario, des photos du tournage et un témoignage de l'autrice!

En librairie dès le 12 avril, publié aux éditions Hurtubise. »