Mariloup Wolfe dévoile des photos en coulisses du film Coeur de slush!

Voici le synopsis officiel de Coeur de slush, le film :

Ce coming of age québécois nous convie à la rencontre de Billie, 16 ans, qui entame son été comme sauveteuse au parc aquatique avec ses deux meilleures amies et sa grande-sœur-parfaite Annette.

Son cœur est chamboulé lorsqu’elle s’entiche de Pierre, un jeune cycliste prodige du coin, et qu’Annette tombe aussi sous ses charmes. En découle un triangle amoureux déchirant où Billie doit une fois pour toutes prendre sa place, briller de tous ses feux et se battre pour vivre l’histoire d’amour qu’elle mérite tout en protégeant son lien avec sa sœur qui s’avérera fragile, mais finalement indestructible.

Pour l'instant, la date de sortie du long métrage n'a pas été dévoilée.

