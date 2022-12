Mariloup Wolfe présente avec fébrilité les premières images de «Cœur de slush»

On est particulièrement heureux d’avoir ce morceau de la trame narrative, surtout considérant que le tournage s’est terminé il y a très peu de temps, soit le 12 décembre dernier!

Le film qui suit les aventures de Billie, 16 ans, sera lancé cet été et sous la première bande-annonce on peut lire : «On vous promet un film qui donne des papillons dans le ventre et qui fait fondre les cœurs.»

Recommandé pour vous :