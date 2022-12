Marilou interprète sa nouvelle chanson en version intime

Au sujet de cette nouvelle chanson, Marilou a écrit :



« L’isolement, la solitude, la honte, la perte de l’innocence, le rejet.



Le piège du désir de plaire, d’être vue et entendue.



La soif de sécurité qui nous jette dans des bras dangereux.



Toutes ces choses dont il m’est difficile de parler mais beaucoup plus facile d’exprimer à travers l’écriture et la musique. »



La pièce La fumée des bougies est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.