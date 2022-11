Marilou dévoile enfin un extrait de son prochain album

Marilou a enfin dévoilé un premier extrait de son album, nous touchant droit au cœur avec ses paroles, sa musique… et son processus rempli d’émotions!

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

C’est dans une publication faite sur son compte Instagram que la femme d’affaires a dévoilé ce premier morceau, accompagné d’images d’elle durant le processus de création thérapeutique.

Marilou a raconté comment tout ça avait commencé en 2017, elle qui a commencé à renouer tout naturellement avec «l’écriture, le piano, la guitare, sa voix et le plaisir de mettre des mots en images.»

C’est l’été dernier qu’Audiogram l’a approchée pour lui demander si elle souhaitait concrétiser un projet musical, ce à quoi elle s’est surprise de dire oui. Elle a écrit : «Dans ma tête, faire un album n’était en rien ce qui venait de se passer; au cœur de mon quotidien et des jours ordinaires, un studio au pied de mon lit, beaucoup d’années et ma garde rapprochée.»

Elle a ensuite confié qu’elle nous offrait une première fenêtre sur ces dernières années et sur ce qui lui a permis de passer du silence à cet album, sa réconciliation avec la musique. Moments créatifs colorés et heureux, douces créations avec ses filles, moments de révélation… mais aussi larmes et moments plus émotifs sont au rendez-vous dans cet extrait!