Marilou adopte LA nouvelle coloration tendance de la saison!

Marilou a changé de tête, cette semaine!

En fait, la femme d'affaires, blogueuse culinaire et chanteuse a rafraîchi sa couleur tout en y ajoutant de la profondeur. Comme à l'habitude, c'est le coiffeur des stars Marcus Villeneuve qui s'est occupé de sa chevelure.

C'est d'ailleurs ce dernier qui a dévoilé le nouveau look de sa célèbre cliente sur Instagram. Cette fois-ci, Marilou est ressortie du salon plus brunette que jamais! C'est d'ailleurs LA coloration tendance de l'automne et de l'hiver 2023. Voici la photo partagée par Marcus en story Instagram :