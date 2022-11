Marilou reprend la chanson de Pocahontas et nous donne des frissons!

« Pocahontas. Ce film que j’ai écouté à répétition quand j’étais plus jeune.

J’ai sa chanson dans ma tête depuis quelques jours. J’ai déposée ma fille à l’école ce matin et je me suis précipitée dans ma chambre quelques minutes pour la chanter avant de quitter pour le travail 🤍

Je ne sais jamais trop pourquoi parfois je garde ces moments pour moi et d’autres fois j’ai envie de partager 🤍 »

C'est magnifique! Marilou a su donner sa couleur à ce succès de l'univers de Disney.

Et si vous êtes curieux, voici la version originale entendue dans le film Pocahontas interprétée par Laura Moyne :