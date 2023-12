Marie Tifo: «J'ai eu un grave problème de santé!»

«Mon projet en ce moment, c’est de vivre. J’ai eu un grave problème de santé, mais qui s’est résolu en quelques mois. Depuis ce temps, j’avoue que ma vie a un peu changé; ma façon de voir les choses aussi. J’ai appartenu à des personnages pendant 50 ans. Maintenant, je m’appartiens. Je fais ma vie. Je n’ai plus de textes dans ma tête. Je suis à moi-même, à mon amoureux, à mes enfants et à mes petits-enfants. Pour le moment, c’est ça ma vie. Pour me lancer dans un grand projet, il faudrait que ça m’intéresse réellement. C’est un métier où il faut constamment performer. Je l’ai tellement fait que je suis comblée. J’ai tellement joué de beaux personnages... Mais jouer pour jouer? Je n’ai plus cette envie. Et j’habite loin maintenant.», confie-t-elle au magazine 7 Jours.

Marie et son conjoint Pierre Curzi ont d'ailleurs déménagé en campagne, en Estrie, après la pandémie, afin de se concentrer sur l'essentiel.

«Après la pandémie, nous avons déménagé en Estrie. Nous y sommes depuis près de deux ans. J’ai trouvé mon havre. Tous les matins, je marche avec mon chien. Là où nous étions, c’était trop de responsabilités. Nous n’en pouvions plus! Là où nous sommes, c’est un vrai village, avec un restaurant, un bureau de poste, une bibliothèque, un magasin général et des gens que je rencontre, qui m’invitent. C’est une belle communauté qui m’a accueillie d’une manière extraordinaire.»