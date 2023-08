Pierre Curzi raconte une anecdote sur sa nouvelle vie à la campagne

Puis Pierre Curzi a alors expliqué:

«Quand, desfois, je refuse de m'impliquer. Parce que j'ai une tendance à m'impliquer beaucoup, pis desfois je me dis, ah non non, garde-toi une petite gène.»

L'acteur a ensuite mentionné qu'il a rdéménagé dans un village, poursuivant: «il y a, comme dans beaucoup de villages, des conflits sur toutes sortes de choses, pis c'est très polarisé.

Des conflits sur, doit-on avoir une garderie? Est-ce qu'on doit permettre la destruction de certains bâtiments, ou la construction.

Moi je me dis: “ah, je pourrais jouer un rôle là-dedans. Mais faudrait que je prenne mon bâton de pellerin pis que je m'affirme”. Non, desfois, de ces temps-ci, je le fais pas.

Je me choisis, pis je me garde une petite gène. Je refuse de m'impliquer. Donc, je suis pas toujours totalement fiable. Desfois je me désiste.»