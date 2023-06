Après Unité 9, Guylaine Temblay et Émilie Bibeau joueront à nouveau ensemble dans cette dramatique

Créé par Émilie Bibeau, l’univers de la série Cœur vintage est librement inspiré des chroniques d’autofiction présentées à l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! sur ICI PREMIÈRE, du spectacle Chroniques d’un cœur vintage monté sur les planches du Théâtre La Licorne et du livre Cœur vintage, publié aux Éditions Cardinal.