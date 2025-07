Marie-Mai revient sur la fin de sa collaboration avec Fred St-Gelais

«Elle et moi était le premier album que je faisais sans Fred. [...] Avant de commencer le studio, j'étais terrorisée, j'ai fait beaucoup de sur place, il y avait beaucoup de changement autour de moi. Puis je me demandais si j'étais encore capable de créer, si j'étais entière, moi, en tant qu'artiste, si l'on m'enlevait cette personne-là. C'était une période où l'on remettait beaucoup ça en question, même dans les médias, on disait 'Qu'est-ce qu'elle va faire si lui n'est plus là?' On dirait que ça m'a comme paralysée pendant plusieurs années. Comme si je ne pouvais pas écrire sans quelqu'un d'autre alors qu'au fond de moi, je le sais très bien que j'ai composé ma première chanson à 6 ans, puis qu'au secondaire j'ai composé Encore une nuit toute seule, dans mon salon. Mais dans un moment d'insécurité, on dirait que ça m'a fait peur.»

Marie-Mai conclut en disant qu'une fois en studio, ça ne lui a pris que deux minutes avant de se sentir à nouveau à l'aise. Il ne fallait que franchir la porte!

Vous pouvez écouter ses confidences dans l'extrait vidéo ci-dessous: