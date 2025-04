Marie-Mai partage une rare photo de famille pour une occasion bien spéciale

Sa sœur Soline était présente, tout comme son conjoint Thierry, ainsi que les parents de Marie-Mai, sa grand-maman… et bien sûr, la petite Gisèle, toujours aussi craquante, qui volait la vedette comme à son habitude!

Dans les photos publiées sur ses réseaux sociaux, on sent la fierté et l’émotion. Toute la famille semble soudée et heureuse de soutenir Ian dans ce nouveau projet culinaire et professionnel! Les sourires étaient nombreux, l’ambiance chaleureuse, et on devine que les papilles ont été bien gâtées.