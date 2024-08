Découvrez le nouveau projet de Marie-Mai!

«Elle est de retour ! Nous sommes ravis d’annoncer notre animatrice pour la cérémonie d’intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens 2024, l’incroyable Marie-Mai! Rejoins-nous pour une nuit inoubliable célébrant la plus grande auteure-compositrice canadienne ! Lis-en plus et obtiens tes billets dès maintenant via le lien dans notre bio... et swipez pour voir un retour en arrière de 2022», écrit l'équipe du Canadian Songwriters Hall of Fame avec la publication.

Parmi les artistes qui seront intronisés cette année, on compte Sarah McLachlan, Diane Tell et Tom Cochrane.

La cérémonie aura lieu au Massey Hall de Toronto le 28 septembre 2024.