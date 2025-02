Es-tu envieuse de la carrière de Charlotte Cardin? Marie-Mai répond

Jean-Sébastien interroge Marie-Mai : «Est-ce que des fois, tu es un peu envieuse de sa carrière internationale?»

Marie-Mai a répondu que non! Elle a ajouté qu'elle avait reçu tellement de haine lorsqu’elle avait choisi Charlotte comme finaliste.

«Si vous saviez à quel point j'avais reçu de la haine quand j'avais choisi Charlotte. [...] Je l'ai dit la première fois que je l'ai entendu chanter, elle était toute jeune, elle était toute naïve. Je suis comme: "Cette fille-là, elle est plus grande que ce show-là. Elle est plus grande que moi, elle est plus grande que tous les artistes que je connais.»