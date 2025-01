Voici ce que devient Sheryl Crow

Gageons que la venue de Sheryl Crow au festival country attirera de nombreux fans.

On a déjà hâte de l'entendre chanter ses succès All I Wanna Do, Soak Up the Sun et If It Makes You Happy!

Les billets journaliers seront mis en vente ce vendredi 31 janvier à 10h. En attendant, on vous invite à revoir ce mini concert de Sheryl Crow dans les bureaux de NPR: