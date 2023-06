Claudia Bouvette et Sophia Bel dévoilent un clip ultra sexy

Enregistré avec les talentueux Connor Seidel et Tim Buron au studio Treehouse Collective situé dans les Laurentides, cet hymne pop nostalgique et légèrement insolent combine habilement les effluves californiennes de Weezer et l’attitude rebelle et jubilatoire de Sheryl Crow.

Sur First Date, Claudia et Sophia se livrent avec sincérité, abordant la question des non-dits qui auraient dû être adressés plus tôt: I should've said it on the first date, now I'm left with the feeling that it's way too late. En résulte une pièce hautement accrocheuse à laquelle tous ceux qui jonglent avec les enjeux de dating modernes sauront s’identifier.

First Date est disponible sur toutes les plateformes numériques.